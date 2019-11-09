Bayraklı'da Smyrna'yı sahille buluşturacak üç proje

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, Smyrna Antik Kentini denizle buluşturarak, tarihsel ve kültürel mirası gün yüzüne çıkaracak üç proje hazırladı. Söz konusu projelerle Bayraklı sahilinden Smyrna'ya kesintisiz yaya ulaşımı sağlanırken, kente yeni meydanlar kazandırılacağı ifade edildi.

Bayraklı Belediyesi meclis toplantısında sunum yapan Kentsel Tasarım Müdürü Umut Devrim Eryarar, hayata geçirilecek projelerle ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Buna göre, kesintisiz ulaşım için İZBAN'dan sahile uzanan bir yaya köprüsü, Sevgi Yolu'nun zemininden sokak lambalarına, tentelerden tabelalara kadar bölgenin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Yine Smyrna Antik Kenti'ne bir meydan ve müze kazandırılmasında planlar dahilinde olduğu kaydedildi.

Köprü projesi

Bu projeyle Bayraklı'yı ikiye bölen İZBAN hattı ve Altınyol'un üzerinde yayalar için bir köprü yapılması hedefleniyor. Sevgi Yolu'na kadar uzanacak köprü, Bayraklı sahili ile Eski Smyrna Kenti arasındaki engelleri ortadan kaldıracak. Kentin dokusunu; doğa, tarih ve kültürel miras ile bütünleştirecek olan köprünün üzerinde oturma terasları, çok sayıda bitki ve kent tarihini yansıtacak heykeller yer alacak. Sahilden gelen ziyaretçiler, bu köprüyü kullanarak, önce Sevgi Yolu'na, ardından Eski Smyrna'ya kolayca ulaşabilecek.

Sevgi Yolu düzenlemesi

Sevgi Yolu ve bu yolun yan aksları, Eski Smyrna Antik Kenti ile bütünlüklü olarak yeniden düzenlenecek. Bu amaçla sokaklar; zemin taşlarından lambalarına, tentelerinden tabelalarına, ağaçlandırmadan havuzlarına, temalı banklarından heykellerine kadar özel olarak tasarlanacak. Ayrıca tescilli yapıların dış cephe yenilemeleri yapılacak ve Sevgi Yolu, Eski Smyrna Antik Kenti'ne doğru uzanacak. İZBAN durağının duvarlarını süsleyecek rölyeflerle Sevgi Yolu'nun sürekli yaşayan bir sanat sokağı haline dönüşeceği kaydedildi.

Symrna Kent Müzesi ve Meydanı

Eski Smyrna Antik Kenti'ni daha etkin tanıtmak amacıyla antik kentin girişinden itibaren bin 18 metrekare alanda, Bayraklı'nın yeni kent kimliğinin simgelerinden biri olacak Smyrna Meydanı ve Smyrna Kent Müzesi projesi hayata geçirilecek. Bu alanda; turist bilgilendirme ve güvenlik ofisleri, otopark, kafeterya, hediyelik eşya stantları, oturma alanları, havuzlar ve küçük bir amfi tiyatro olacak. Ayrıca Kültür Bakanlığı ile ortak çalışılarak bir müzenin yapılması sağlanacak. Böylece meydan, hem yerli ve yabancı turistlerin gezdiği bir yer hem de kentlinin yaşam merkezi haline dönüşecek.

Sandal'dan müjde

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, projelerin henüz tasarım aşamasında olduğunu belirterek, çalışmaların sürdüğünü söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her ilçeye bir meydan ve sokak sağlıklaştırması sözü olduğunu hatırlatan Başkan Sandal, "Size bir de müjde vereyim. Bayraklı'da iki köprü yapılacak. Biri Salhane bölgesinde olacak. Diğeri de mevcut üst geçidimizin yerine yapılacak. Büyükşehirimizin desteğiyle bu projeleri hayata geçireceğiz" dedi.