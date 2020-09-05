Bayraklı'da sosyal mesafe ve maske denetimi

Geçtiğimiz haftalarda Sevgi Yolu'ndaki esnafı ziyaret eden Sandal ve Karaboran, bu kez Mansuroğlu Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Son haftalarda, korona virüsü vaka sayıları ve can kayıplarında yaşanan hızlı artış nedeniyle tüm illerde önlemler artırılırken, Bayraklı ilçesindeki Mansuroğlu Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde vatandaşların yoğun olduğu iş yerleri ve kafelerde denetim yapıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Kaymakam Süha Karaboran'ın yanı sıra; İlçe Sağlık Müdürü Neşe Zeren Nohutçu, Muhtar Yasemen Yavuzcezzar ve ilgili bürokratların katıldığı denetimlerde, vatandaşlardan ve iş yeri sahiplerinden kurallara uymaları istendi.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sandal, virüsün yayılımını durdurmak için herkese görev düştüğünü belirterek, “Sosyal mesafe ve hijyen çok önemli, Lütfen kurallara uyalım. Sosyal mesafemizi koruyup maskemizi takalım” dedi.

Kaymakam Karaboran da, özellikle toplu alanlarda kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu işin şakası yok. ‘Bana bir şey olmaz' demeyelim, ‘Bana bir şey olmazsa, karşımızdakine de bir şey olmaz' diye düşünelim” şeklinde konuştu.