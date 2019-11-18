Bayraklı'da spor kursları devam ediyor

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 7 spor tesisinde 21 farklı branşta açtığı spor kurslarıyla kış aylarında da binlerce sporseveri aynı noktada buluşturuyor. Yaz okulları kapsamında 3 ay boyunca yetişkin ve çocuk olmak üzere 2 bin 500 kişiye spor yaptıran Bayraklı Belediyesi, 2019 yılı ocak ayından itibaren 4 bin 627 sporsevere eğitim verdi. Bayraklı'da spor alanındaki hizmetlerle daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, herkesi spor yapmaya davet etti.

Ekrem Akurgal'da spor kursları başlıyor

Öte yandan, Cengizhan Mahallesi'nde bulunan çok amaçlı Ekrem Akurgal Spor Tesisinde de önümüzdeki haftalarda spor kursları düzenleneceği açıklandı. Bu tesiste de; basketbol, voleybol, zumba, zumba kids, yoga, bokwa, aerobik, pilates, tekvando, judo, jimnastik, futbol, masa tenisi, tenis, capoeira, bale ve atletizm spor okullarının yanı sıra engellilere yönelik; masa tenisi, basketbol, atletizm kursu açılması için çalışmalara başlandı. İlçedeki engellileri de unutmayan Bayraklı Belediyesi, ocak ayından itibaren engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz spor kursları açmayı hedefliyor.

Kurslarla ilgili detaylı bilgiye ise 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabileceği ifade edildi.