Bayraklı'da spor var, engel yok

"Engelsiz Bir Yaşam İçin Haydi Sende Spor Yap' sloganıyla çeşitli branşlarda engellilere yönelik ücretsiz spor kursları başlatan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 7'den 70'e tüm sporseverleri kurslara davet etti.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü salgın sebebiyle ara verilen spor kurslarına bilim kurulu ve federasyonun yayımladığı talimatlara uyarak yeniden başladı. Eğitimlerde, sporcuların fizyolojik, zihinsel, teknik ve motorsal performans yeteneğini artıracak programlar uygulanıyor. Ayrıca sporcuların merkezi sinir sisteminin kas ve eklem hareketlerinin derecesini belirleme ve geliştirme, sporcunun anlama, alıştırma sonucu gibi hareketsel gelişimine de katkı sağlanıyor. Pandemi sürecinde kursların yeniden açılmasını dört gözle bekleyen çocuklara bu kapsamda mektup yazan Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, aileleri de ziyaret ederek kurslarla ilgili bilgilendirdi.

Engelli sporcular evlerinden alınıp evlerine bırakılıyor

Cengizhan Mahallesi Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Spor Salonu'ndaki kurslar, hafta içi günlerinde düzenleniyor. Kursiyerler, spor tesisine kendileri için özel olarak tahsis edilen ücretsiz servisle gelip, gidiyor. Spor yapmak isteyen engelli bireyler hafta içi evlerinden alınıp spor salonuna getiriliyor ve kurs tamamladıktan sonra da tekrar evlerine bırakılıyor.

Corn Hole, pilates, voleybol, basketbol, atletizm, masa tenisi ve futbol branşlarında kurslar veriliyor. Zihinsel, bedensel, işitme engelli bireyler kurs imkânlarından faydalanabiliyor. Başvurular, engelli raporu fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Spor Tesisi'nde yapılıyor. Detaylı bilgiye 0232 345 17 23 - 0232 371 23 00 telefon numaralarından ulaşılabiliyor.