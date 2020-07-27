İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayraklı'da spora 'Engel' yok

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, engellilere yönelik masa tenisi kurslarına başladı.

Katılmak isteyenlere özel olarak belirlenen program dahilinde gerçekleştirilen kurs, uzman eğitmenler tarafından veriliyor.


İlçedeki engellileri unutmayan Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda ücretsiz spor kursu açtı. Mustafa Kemal Spor Salonu'nda özel eğitmenler eşliğinde verilen masa tenisi kursu gün ve saatleri, hafta içi 10.00-17.30 arası engelli bireyin müsaitlik durumuna göre özel olarak belirleniyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen kursa katılmak isteyenler, 0232 371 23 00 telefon numarasından detaylı bilgi alarak kayıt yaptırabiliyor.


7'den 70 herkesi spor aktivitelerinde bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, pandemi sürecindeki etkinliklerini ise açık alanlarda sürdürüyor. Spor hizmetleriyle daha fazla kişiye ulaşmak için çalışan ekipler, herkesi spor yapmaya davet ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.