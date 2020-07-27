Bayraklı'da spora 'Engel' yok

Katılmak isteyenlere özel olarak belirlenen program dahilinde gerçekleştirilen kurs, uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

İlçedeki engellileri unutmayan Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda ücretsiz spor kursu açtı. Mustafa Kemal Spor Salonu'nda özel eğitmenler eşliğinde verilen masa tenisi kursu gün ve saatleri, hafta içi 10.00-17.30 arası engelli bireyin müsaitlik durumuna göre özel olarak belirleniyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen kursa katılmak isteyenler, 0232 371 23 00 telefon numarasından detaylı bilgi alarak kayıt yaptırabiliyor.

7'den 70 herkesi spor aktivitelerinde bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, pandemi sürecindeki etkinliklerini ise açık alanlarda sürdürüyor. Spor hizmetleriyle daha fazla kişiye ulaşmak için çalışan ekipler, herkesi spor yapmaya davet ediyor.