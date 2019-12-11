Bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) ve Bayraklı Belediyesi iş birliği ile sahnelenen 'İnsan Çağı' oyunu izleyenlerin beğenisini kazandı.

Doğa, çevre ve sağlıklı beslenme temalı 'İnsan Çağı' oyununda rol alan genç oyuncuların performansı büyük alkış aldı. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Bayraklı Başkanı Serdar Sandal da izledi.

İnsan Çağı oyunuyla, ekolojik yıkım, doğa, çevre ve sağlıklı beslenme konularını kimi zaman alaycı kimi zaman bilgilendirici ifadelerle seyirciye aktarıldı. Geniş katılımın olduğu ve büyük beğeni kazanan oyun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı. Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, oyun sonrası ekibi kutlayarak, TAKSAV ve Tatavla Tiyatro yetkililerine çiçek ve plaket takdim etti.

Bayraklı'da tiyatro günleri bu hafta sonu da devam edecek. Bu kapsamda Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu 14 Aralık'ta Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde saat 12:00 ve 14:00'da iki seans olarak "La Fonten Orman Mahkemesinde" çocuk tiyatrosunu sahneleyecek. Oyun 15 Aralık'ta da aynı saatler arasında 75. Yıl Kültür Merkezinde çocuklarla buluşacak. 15 Aralık'ta ise TAKSAV'ın 8. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamındaki "Gökyüzünü İten Kuş" isimli çocuk tiyatrosu, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde saat 15:00'da başlayacak. Tüm etkinliklerin, ücretsiz olarak izlenebileceği aktarıldı.