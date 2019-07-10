Bayraklı'da toplu sözleşmeye davullu zurnalı kutlama

İzmir'deki Bayraklı Belediyesinde, görev yapan memur ve sözleşmeli memur 372 çalışana toplamda yüzde 21 oranında zammı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Serdar Sandal ve çalışanlar, imzaların atılmasıyla sözleşmeyi davul ve zurnayla halay çekerek kutladı.

Bayraklı Belediyesinde toplum iş sözleşmesi heyecanı vardı. Memur ve sözleşmeli memur 372 çalışanı kapsayan sözleşme, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt tarafından imzalandı. Sözleşmeyle birlikte, çalışanların maaşına yüzde 21 oranında bir zam yapıldı.

Bayraklı Belediyesi hizmet binası bahçesindeki Atatürk anıtı önündeki törende konuşan Başkan Sandal, "Çalışan arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirmek bizim asli görevimizden bir tanesi. Eski sendikacı bir babanın oğlu ve sendikal faaliyetlerde bulunmuş biri olarak şimdi masanın diğer tarafında bulunmak heyecan verici. Biz sendikacı arkadaşlarımızla tek oturumda meseleyi kapattık; çok uzatmadık. Sözleşmeden doğan haklarınızı güle güle harcamanızı diliyorum" dedi.

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da, "Biz hizmeti birinci elden üreteniz. Halka en yakın yine o birinci elden götüren bizleriz; ama bir başka şey var o götürdüğümüz hizmeti aynı zamanda kullananız. Çok iyi bir park yaparsak, çocuklarımız faydalanacak. Çok iyi asfaltlar, yol bordür yaparsak, yürüme, yaya bisiklet yolları yaparsak bizler kullanacağız. Dolayısıyla hizmeti üreten olarak en iyisini yapmakla mükellefiz. İyisini yapacağız. Evet Bayraklı Belediyesi halkıyla birlikte mutlu, memnun olacak. Pasta büyüdüğünde de emin olun şu masada konuştuklarımızda rakamlarsa sorun rakamlar da büyüyecektir" şeklinde konuştu.

Etkinliğe ayrıca; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ve memurlar katıldı. Programda, canlı müzik dinletisi de sunulurken, Başkan Sandal, çalışanlarla davul zurna eşliğinde halay çekerek toplu sözleşmeyi kutladı.