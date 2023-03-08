Bayraklı'da ücretsiz pazar servisi dönemi

Vatandaşların talep ve önerilerini dikkate alan Bayraklı Belediyesi, Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki pazar yerine ulaşımı kolaylaştırmak için ücretsiz servis hizmetine başladı. Özellikle yaşlı ve çocuklu aileler için alışverişte kolaylık imkanı sağlayan uygulama, ilçe sakinlerinde memnuniyet oluşturdu.

Bayraklı Belediyesi, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nin üst kısımlarında yaşayan ilçe sakinlerinin perşembe günleri kurulan Fuat Edip Baksı pazar yerine ulaşımı için ücretsiz servis hizmetine başladı. Vatandaş ve esnafın yüzünü güldüren uygulama bölgede memnuniyet oluştururken, mahalleliler Başkan Sandal'a teşekkür etti. Gelen talepleri değerlendiren Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, servis araçlarının her perşembe saat 12:00-16.00 saatleri arasında 1629 sokaktaki otobüs son durağından kalkacağını belirtti. Dönüş servisleri ise 12.30- 16.30 arasında, 1625 Sokaktaki üst geçidin önünden ring hizmeti verecek. Uygulama ile özellikle yaşlı ve çocuklu ailelerin pazar alışverişlerinde kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Fuat Edip Baksı Mahallemizin üst sokaklarında yaşayan vatandaşlarımızın pazar yerine ulaşımını kolaylaştırarak hem mahalle sakinlerimize hem de esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz. Pazara gitmek isteyen vatandaşlarımız belirlenen duraklardan ücretsiz servise binecek, alışverişi bittikten sonra yine servisle evlerine dönebilecek” dedi.