Bayraklı'da uzaktan eğitim başladı

Geçtiğimiz hafta deneme çalışmalarını tamamlayan öğretmenler, belirlenen program dahilinde öğrencilere internet üzerinden eğitim verecek.

Dünyayı etkisi altına alan virüs riski nedeniyle yüz yüze eğitime geçici süreyle ara veren BAYSEM'de eğitim gören 940 öğrenciye yönelik uzaktan eğitim dönemi başladı. Bir hafta boyunca internet üzerinden kurulan sistemle ilgili eğitim alan ve kamera karşısında denemeler yapan öğretmenler, öğrencilerine online dersler verecek. Evinde internet bulunan her BAYSEM öğrencisi, kurulan sistem sayesinde derslerini takip edebilecek. Proje, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği süre boyunca devam edecek. Bir dersi aynı anda 300 öğrenci izleyebilecek.

"Üzerimize düşeni yapıyoruz"

Virüs tehdidine karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ve öğrencileri bu süreçte eğitimden uzak bırakmayacaklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Öğrencilerimiz internet üzerinden eğitimlerini uzaktan sürdürebilecek. BAYSEM'de öğretmenlerimiz, hazırlanan haftalık ders programı kapsamında belirlenen saatlerde günlük derslerine aralıksız devam edecek ve öğrencilerimiz de bu sürede eğitimlerinden uzak kalmayacak. Hedefimiz, bu zor zamanlarda geleceğimiz olan çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakmamak. Bu amaçla da üzerimize düşeni yapıyoruz, öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.