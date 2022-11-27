Bayraklı'da yaralı halde bulunan köpek kanseri yendi

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik bakım ve tedavi hizmetleriyle dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, bu kez ‘Şanslı' ismi verilen köpeğin yüzünü güldürdü. Kansere yakalanan ve yaralı halde bulunan talihsiz köpek, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve can dostları daha sağlıklı ortamlara kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Alpaslan Mahallesi'nin maskotu haline gelen ‘Şanslı'yı tedaviye aldı. Yapılan tetkiklerde, hayvanın meme kanseri olduğu ve yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde iki ileri seviyede tümör bulunduğu tespit edildi. Ameliyata alınan ‘Şanslı', başarılı bir operasyon ve bir aylık tedavi sonrası yeniden sağlığına kavuştu. ‘Şanslı'nın iyileşmesi, hayvanseverlerin de yüzünü güldürdü. ‘Şanslı'nın yakın zamanda yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

Can dostlara yönelik tedavi bakım hizmetlerini eksiksiz sürdüren Bayraklı Belediyesi, 60 köpek ve 21 kedi kapasiteli barınakta ise sokak hayvanlarına sıcak bir yuva imkanı sunuyor. Son 3 yılda 183 sahipsiz hayvan sahiplendirilirken, toplamda 13 bin 239 sokak hayvanına poliklinik hizmeti verildi. 3 bin 501 sokak hayvanına kuduz aşısı yapıldı. 3 bin 445 hayvan kısırlaştırıldı.

“Sokak hayvanları sahipsiz değil”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Son günlerde, farklı illerdeki barınaklarda yaşanan üzücü görüntüler içimizi acıttı. Bu kent, bu şehirler sadece bizim değil çünkü yaşamı can dostlarımızla paylaşıyoruz. Sokak hayvanlarının yaşama, barınma, beslenme hakkına saygı duyarak, elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı da aynı duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz. Sokak hayvanları sahipsiz değildir ve hepimizin sorumluluğundadır” dedi.