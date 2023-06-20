Bayraklı'da yaz spor okulları başlıyor

Her yıl binlerce çocuğu spor okullarında buluşturan Bayraklı Belediyesi, bu yıl da 21 branşta 7'den 70'e isteyen herkese spor yapma imkanı sağlayacak. Bu kapsamda 3 Temmuz'da başlayacak yaz spor okullarına 5 yaş ve üzerindeki öğrencilerle yetişkinler katılabilecek.

Çocukların gelişimlerine katkıda bulunarak, yaz tatillerini sporla geçirmelerini sağlayan, yetişkinlerin de sağlıklı yaşamın kapılarını araladığı Bayraklı Belediyesi yaz dönemi spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tekvando, jimnastik, badminton, tenis, bale, kick boks, karate, güreş, zumba, pilates, aerobik, pickleball, bocce ve yoga branşlarında kurslar verilecek. Ayrıca özel gereksinimli sporculara yönelik tenis, pickleball ve basketbol gibi kurslar düzenlenecek. Başvurular Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi'nde gerçekleştirilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgiye 02323712300 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

"Yaz spor okullarına bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı Belediyesi olarak gençlerimize yönelik her alanda etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Yaz spor okulları ile her yıl binlerce sporsever gencimizi, çocuğumuzu bir araya getiriyoruz. Çocuklarımız, fırsat verildikçe neleri başarabileceklerini bize gösteriyor. Eğitime ve spora verdiğimiz desteklerin karşılığında onların başarılarını görmek hepimizi gururlandırıyor. Spor ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla belediyemiz bünyesinde açılacak yaz spor okullarına herkesi bekliyoruz” diye konuştu.