Bayraklı'da yol yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor

Bayraklı'da son 3 yılda ilçenin ihtiyaç olan tüm cadde ve sokaklarına 44 bin 171 metrekare kilit parke döşendi.

Bayraklı Belediyesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçenin ihtiyaç olan sokak ve caddelerinde yürüttüğü yol yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede son olarak Adalet Mahallesi'nde bozulan yollarda çalışmalarını sürdüren ekipler, son 3 yılda ilçenin ihtiyaç olan tüm cadde ve sokaklarına 44 bin 171 metrekare kilit parke döşedi. Başkan Sandal, “Daha modern ve yaşanabilir bir Bayraklı için her mahallemizde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

44 bin metrekare kilit parke

İlçe genelindeki yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve yenileme seferberliği çerçevesinde Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son üç yılda ilçenin sokaklarını 44 bin 171 metrekarelik kilit parke ile yeniledi. Son olarak Adalet Mahallesi 1593/20 sokakta ekipler, eskiyen parke taşlarının sökümünü yaparak sokağı baştan sona yenilemek için çalışma başlattı. 24 mahallenin tamamında yürütülen çalışmalar ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. İlçe genelindeki bakım-onarım ve yenileme seferberliğinin hız kesmeden yeni yılda da süreceği belirtildi.

"Neye ihtiyaç varsa çözüm için oradayız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yolları, meydanları, parkları, kaldırımları ve sosyal alanlarıyla geleceğin modern Bayraklı'sı için her alanda çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm mahallelerimizde bozulan yollara tonlarca asfalt serip, ihtiyaç olan sokaklarımıza da kilit parke ve bordür taşı döşedik. Uzun süredir her hafta iki gün yaptığımız mahalle ziyaretlerimizde de gerek bizim tespit ettiğimiz, gerekse vatandaşlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda nerede neye ihtiyaç varsa ekiplerimizle çözüm için orada oluyoruz. Bayraklı hepimizin. İlçemizi el birliğiyle yükselteceğiz, projelerimiz ve hizmetlerimizle kente değer katacağız” diye belirtti.