Bayraklı'da yol yenileme seferberliği

Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde aşırı yağışlara bağlı olarak çökme yaşanan sokakta, otoyollarda kullanılan geogrid, geocell ve geotekstil malzemelerinin kullanıldığı yöntem uygulanmaya başladı. Başkan Sandal, “Bir yandan altyapı çalışmalarını yapıyor, bir yandan eş zamanlı onarımlarımızı tamamlıyoruz” dedi.

Bayraklı için hayati önem taşıyan altyapı sorunlarını paydaş kurumlarla tek tek çözüme kavuşturan Bayraklı Belediyesi, yapılan çalışmalar ve aşırı yağışlara bağlı olarak bozulan cadde ve sokaklarda onarım ve yenileme çalışmalarına da hız verdi. Ekipler bu kapsamda, Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki eğimli 1618 sokakta, otoyollarda kullanılan geogrid, geocell ve geotekstil malzemelerinin kullanıldığı yöntemi uygulayarak kalıcı çözüm üretti. Zemin iyileştirildi ve yağışlara dayanıklı hale getirildi. Uygulama, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Başkan Sandal da yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Eş zamanlı çalışmalar sürüyor

Çalışmalarını eş zamanlı sürdüren Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 8 mahallede kilit parke yenileme ve onarımlarına da hız verdi. Manavkuyu, Adalet, Emek, Gümüşpala, Muhittin Erener, Cengizhan ve Onur mahallelerinde de kilit parke ve asfalt yama işlemlerinin kısa sürede biteceği belirtildi.

“Hedef daha modern Bayraklı”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı için hayati önem taşıyan altyapı sorunlarını tek tek çözüyoruz. Diğer yandan da bozulan cadde ve sokakların onarımını sürdürüyoruz. Gösterdikleri sabır ve anlayış için vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Daha çağdaş, daha yaşanabilir bir Bayraklı için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.