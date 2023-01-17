Bayraklı'da yüzlerce ton evsel atık toplanıyor

Başkan Serdar Sandal, “Göreve geldiğimizden bu yana temel görevlerimizden olan temizlik konusunda en iyiyi yaparak İzmir'in en temiz ilçelerinden biri olduk. Hedefimiz daha yaşanabilir ve temiz bir Bayraklı” dedi.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yeni yıl ile birlikte, ilçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarına hız verdi. Tüm cadde ve sokaklarda aralıksız devam eden çalışmalar doğrultusunda bir yandan tonlarca evsel atık toplanırken bir yandan da vatandaşın hijyeni, huzuru ve refahı için çalışmalar yürütülüyor. İlçe genelinde deforme olan, formunu yitiren konteynerlerin bakım ve onarımları da belediye ekiplerince yapılıyor, kullanılamayacak durumda olanlar değiştiriliyor. Çöp konteynerleri belirli periyotlarda yıkanırken, zamanla tıkanan kanallar ekipler tarafından açılıyor. İlçe genelindeki çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

"Yarınlarımız için çalışıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaptığımız temizlik çalışmalarıyla Bayraklı'mızı, İzmir'in en temiz ilçelerinden biri haline getirdik. Kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlayarak vatandaşımızın daha temiz ve rahat ortamlarda yaşaması için mücadele ediyoruz. Belediye ve vatandaşlar olarak daha temiz bir Bayraklı'yı birlikte oluşturacağız. Ekiplerimiz, 24 mahallemizin her sokağında ve caddesinde yarınlara daha güzel, daha yaşanabilir, modern ve temiz bir Bayraklı bırakmak için çalışmaya devam ediyor” diye konuştu.