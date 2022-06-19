Bayraklı'da yüzme kursu başladı

Karnelerini alan çocuklar Bayraklı Havuz'a akın etti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocuklarımızın yaz tatillerini keyifli ve kaliteli geçirmelerini, havuzdaki yüzme eğitimlerimizle hem eğlenip hem öğrenmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Bayraklı'da ‘Yaz Spor Okulları' çerçevesinde açılan yüzme kursu, yüzlerce çocuğu havuzda bir araya getirdi. 24 mahalleden, 5-16 yaş aralığındaki çocukların faydalandığı kurslar, ilk haftasında renkli görüntülere sahne oldu. Velilerin memnuniyetle karşıladığı kurslarda çocuklar, eğitime verilen arada bir yılın yorgunluğunu atarken, sıcak havalarda doyasıya havuz keyfi yaşadı. Kurs boyunca uzman eğitmenler ve cankurtaranların eşlik edeceği havuzdan cumartesi günleri 10.00-18.00 saatleri arasında kadınlar, pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında ise aileler (Anne, baba, 10 yaş altı çocuklar) faydalanabiliyor. Hafta içi saat 17.00'den sonra isteyen çocuklara veya yetişkinlere yönelik de bireysel eğitimler veriliyor. Kayıt için detaylı bilgi 477 20 00 telefon numarasından alınabiliyor.

"Havuza bekliyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı'da bizler için sporun ayrı bir yeri ve önemi var. Çocuklarımızın başarıları göğsümüzü kabartırken, elde edilen derecelere yenilerini eklemek istiyoruz. Bir yandan da geleceğin sporcularını yetiştirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. Okulların yaz tatiline girmesiyle çocuklarımızın hem kaliteli vakit geçirmelerini, eğlenirken öğrenmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini hedefliyoruz. Bu amaçla ilgilenen herkesi kursumuza bekliyoruz” diye konuştu.