Bayraklı'da zabıtalardan pazar yerlerine sıkı korona virüsü denetimi

Pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik korona virüsü tedbirlerini uygulamaya devam eden Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maskesiz girişlere izin vermiyor. Emniyet müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde ilçede kurulan 17 pazar yerinde girişleri ve çıkışları kontrol altına alan ekipler, alışverişe gelenlerin ateşini ölçüyor, HES kodlarını sorguluyor. Girişlerde vatandaşların öncelikle ellerini dezenfekte etmeleri istenirken, ekipler, vatandaş ve pazarcı esnafına sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları için de ikazlarda bulunuyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ekiplerimiz, pazar yerlerinde toplum sağlığı için kontroller yaparak, ilçe sakinlerimizi dikkatli olmaya ve kurallara uymaya davet ediyor. Ümit ediyoruz ki, hepimizin ihtiyacı olan sağlıklı, güzel günlere yakın zamanda kavuşuruz ve yine hep birlikte oluruz. Bugünleri de atlatacağız" diye belirtti.