Bayraklı'daki adaylık düğümü bu hafta çözülüyor

CHP İzmir'de büyükşehir ve ilçe belediye başkanları kamuyouna tanıtılırken, tek açıklanmayan ilçe olan Bayraklı'da adayın yarın veya önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İzmir adaylarının tamamının açıklandığı CHP Parti Meclisi'nde (PM) belirlenemeyen tek ilçe Bayraklı kaldı. Tartışmalar nedeniyle açıklanmayan Bayraklı adayının ise yarın ya da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Son yapılan Parti Meclisi'nde Bayraklı'da PM üyesi Erdal Aksünger'in aday olması yönündeki önergenin kabul edilmesi krize neden olurken, Kılıçdaroğlu PM'ye ara vererek MYK'yda olağanüstü topladı. CHP Liderinin Aksünger'e veto koyduğu, oylamanın açık yapılmasını istemesi üzerine Aksünger'in de bu duruma tepki göstererek adaylıktan çekildiği ileri sürüldü.

İki isme yoğunlaşıldı

Yarın açıklanması beklenen Bayraklı belediye başkan adayı için iki isme yoğunlaşıldığı belirtiliyor. CHP Bornova Eski İlçe Başkanı, Ziraat Mühendisi Kerim Özer ile Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak'ın adı üzerinde durulurken, Cevat Durak'ın PM'den vize alamadığı söyleniyor.

Düğümün çözülmediği ve merakla beklenen Bayraklı ilçesinde adayın kim olacağının ise önümüzdeki günlerde yanıt bulması bekleniyor.