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Bayraklı'daki o konutlar yüzde 80 oranında tamamlandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bir inşaat firması tarafından 60 milyona mal edilen konut projesi yüzde 80 oranında tamamlandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir inşaat firması tarafından 60 milyona mal edilen konut projesi yüzde 80 oranında tamamlandı.


Bayraklı ilçesinde, konut sektöründe önemli yatırımlar yapılıyor. Türkiye ve yurt dışında inşaat çalışmaları sürdüren Ontan İnşaat da, Bayraklı'daki üçüncü projesi Modda Suits'in yüzde 80 seviyesinde tamamlandığını belirtti.


Bayraklı'daki Ankara Caddesi üzerinde yükselen ödüllü projede sona yaklaşılırken, satışta son 7 dairenin kaldığı öğrenildi. Firmanın, müşterilerine sunduğu özel ödeme koşullarının ve fiyat avantajlarının sürdüğü de ifade edildi. Şehirlere yaşam değeri katan, geliştiren, değiştiren projelerin ödüllendirildiği 'Sign of the City Awards 2018'de Modda Suits, "En iyi Konut Projeleri” kategorisinde ödüle layık görülmüştü.


60 milyonluk projede; kapalı otopark, teras alanları, açık yüzme havuzunun bulunduğu kaydedilirken, firma, daha öncede aynı bölgede Modda Bayraklı ve Ontan Bayraklı projelerini tamamlayıp teslim etmişti.

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