Bayraklı'dan Marmaris'e bir kamyon dolusu yardım

Marmaris'teki yangın felaketlerinden etkilenen vatandaşlar için Bayraklı Belediyesi ve vatandaşların hazırladığı yardım paketleri yola çıktı ve Marmaris'e ulaştı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaraları birlikte saracağız" dedi.

Türkiye'nin güneyinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan (28-29 Temmuz 2021) ve 17 ili etkisi altına alarak günlerce süren yangınların ardından tüm yurtta olduğu gibi Bayraklı'da da vatandaş- belediye birlik oldu.

Başkan Sandal üst üste yaşanan felaketlerin ardından yangından etkilenen vatandaşlarımız için Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü harekete geçirdi ve Bayraklı halkının da desteğini alarak, yangından etkilenen bölge halkına yataktan battaniyeye, yanmaz eldivenden gıda paketlerine kadar birçok malzemeyi Marmaris'e ulaştırdı.

Başkan Sandal, "Yeniden daha güçlü yeşereceğiz' diyen Başkan Sandal, ‘Yaralarımızı Birlikte Saracağız' sloganıyla yardımlarımızı Marmaris Belediyesi Acil Durum Yönetim Merkezi'ne ulaştırdık. Duyarlılıkları ve yardımseverlikleri ile bize destek olan Bayraklı halkına teşekkür ediyorum. Bir daha bu tür felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.