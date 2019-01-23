Bayraklılı çocuklar müzeleri geziyor

Bayraklı Belediyesi Refik Şevket İnce Kütüphane'sine üye öğrenciler, Arkas Deniz Tarihi Müzesi ve Bilim Müzesi'ni gezdi. Müzede tarihi çok eskilere dayanan yağlı boya tablolardan gemilerde kullanılan cihazlara kadar birçok objeyi yakından görme fırsatı yakalayan öğrenciler keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yarıyıl tatilinde sosyal ve kültürel açıdan öğrencilerin kaliteli zaman geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyen Bayraklı Beledyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu kapsamda Bayraklılı çocuklar için müze gezisi gerçekleştirdi. Bornova'da bulunan Arkas Deniz Tarihi Müzesi'ni gezen öğrenciler, M.Ö.1000 yılından başlayarak, 20. yüzyıla kadar olan deniz ve gemi tarihini adeta yaşayarak öğrendi. Müzede 30 yılı aşkın sürede bir araya getirilen gemi maketleri, tablolar ve gemi antikalarından oluşan koleksiyonun bir bölümü sergileniyor. Çocuklar sömestir boyunca düzenlenen etkinlikler kapsamında büyük dahi Mustafa Kemal Atatürk sergisi, Karikatür müzesi, oyun ve oyuncak müzesi, Ata anı evi müzesi, ve Yeşilova Höyüğü kazı alanını gezme fırsatı bulacak.

Bilim Müzesi ilgi çekti

Çocukların bir sonraki durağı bilim müzesi oldu. 7'den 70'e her yaştan insanın "Keşif Metodu" ile deneyler yaparak öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenen müzede G kuvvetinden süper iletkenliğe, sıvılardan sonsuz aynalara kadar 46 farklı istasyonda bilimi örnekleriyle uygulama fırsatı buldu. Öğrenciler ilgiyle ziyaret ettikleri müze gezisinde eğlenerek, yeni bilgiler öğrendi.

“Onlar bizim yarınlarımız”

Öğrencilerin yarıyıl tatillerinde daha kaliteli zaman geçirmesinin önemine değinen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Yoğun eğitim dönemi sonrası çocuklarımızın rahatlamaya, eğlenmeye ve zamanlarını değerlendirmeye ihtiyaçları var. Biz de bu kapsamda çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine destek oluyoruz. Onların yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri de son derece mutlu ediyor. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız” dedi.