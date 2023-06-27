Bayraklılı sporculardan ‘badminton' başarısı

İzmir'de sportif başarılarıyla farkını ortaya koyan Bayraklı Belediyesi sporcuları, İzmir İl Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü Çiğli Spor Salonu'nda 11 ve 13 yaş altı Badminton İzmir İl Şampiyonası düzenledi. Sporun her alanında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Bayraklılı sporcular, bu turnuvada da 3 madalya kazandı. Müsabakalar sonucunda Bayraklılı badminton sporcusu Anıl Yamaç, 13 yaş altı tek erkeklerde İzmir ikincisi, 11 yaş altı tek kadınlarda ise Elif Balcı ve Nilay Dilbaz üçüncü oldu. Bayraklılı sporcuların başarısı ailelerini ve eğitmenlerini gururlandırdı.

“Tebrikler çocuklar”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Spora ve altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Emekleri, performansları için tüm sporcularımızı ve eğitmenlerini kutluyorum. Her zaman sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.