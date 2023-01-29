Bayraklı'nın arşivinde dijital dönem

Buna göre, ilk olarak teknik birimlerin tüm evrakları taranarak 17 ay içinde dijital sisteme aktarılacak.

İzmir Kalkınma Ajansının 2022 yılı Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı çerçevesinde fiziksel arşivin dijital ortama aktarılması projesini hazırlayan Bayraklı Belediyesi, 25 katılımcı arasından hibe almaya hak kazandı. Başarılı bulunan 8 çalışmadan biri olan projeye göre 17 aylık sürede teknik birimlerin arşivindeki yüz binlerce evrak tek tek taranarak dijital ortama aktarılacak. Tek merkezde toplanacak verilere ulaşmak daha hızlı ve kolay olacak. Ayrıca arşiv güvenliği sağlanarak vatandaşın işlemleri daha kısa sürede sonuçlanacak. Fiziksel arşivin dijital ortama aktarılmasıyla ilgili 154 teknik personele belge ve arşiv yönetimi eğitimleri verilecek. Bundan sonra belediyeye gelecek tüm evraklar da dijital arşive işlenerek burada saklanacak. Böylece hem zaman kaybının hem de kağıt israfının önüne geçilmiş olunacak.

Daha hızlı ve güvenli

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Belediye hizmetlerini daha hızlı, kolay ulaşabilir ve güvenli hale getirmek için çağın gerekliliklerini yerine getiriyoruz. En yeni teknolojileri yakından takip ederek, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak, aynı zamanda israfın ve zaman kaybının da önüne geçmek istiyoruz. Bu çerçevede projemizi değerli bulan İZKAya teşekkür ediyoruz. Dijital arşiv projemiz sayesinde artık kamu hizmetlerimizi daha hızlı, güvenli ve etkin hale getirmiş olacağız" dedi.