Bayraklı'nın çocukları: “Yarınları biz kuracağız”

Bayraklı Belediyesi'nin ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti' vizyonu çerçevesinde kurduğu çocuk meclisinin 10. toplantısında gündem ‘Çocuk Hakları' oldu. Belediye meclis salonunda bir araya gelen yaklaşık 30 çocuk, eğitimden barınmaya, sağlıktan kişisel haklarına kadar bir çok konuda bilgilendirildi.

Bayraklı Belediyesi Çocuk Meclisi; Çocuk Hakları Haftası çerçevesinde 10. kez toplandı. Önceki oturumlarda birlikte hareket etme, tanışma, grup oyunları, demokratik karar alma süreçleri, ilçenin ihtiyaçlarının belirlenmesi, komisyonların ve üyelerinin seçilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunan çocuklar, son toplantıda ise haklarını öğrendi. Çocuklara slaytlar ve videolarla Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile sahip oldukları haklar anlatıldı. Daha sonra çocuklar, haklarının iyileştirilmesi için neler yapılması gerektiğini ve istedikleri hakları konuştu.

Temel olarak yaşama, gelişme, barınma, eğitim, sağlık gibi haklarını öğrenen çocuklar, hak ihlallerine karşı da neler yapabileceklerini öğrendi. Toplantı sonunda düşünce ve önerilerini paylaşan çocuk meclisi üyeleri; kişisel hakların gizliliği, yaşam alanlarının ve dinlenme haklarının iyileştirilmesi, eğitim hakkı için eşit koşulların sağlanması gibi konularda birlikte hareket ederek haklarını koruyup, güçlendirme kararı aldı.

“Haklarınıza sahip çıkacağız”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı'yı çocuklarımızla birlikte kuruyoruz. Onların fikirleri, düşünceleri ve haklarının korunması bizim için çok önemli. Bayraklı'yı çocuklarımızla birlikte büyüterek, dünyaya tanıtacağız. Çocuklarımızın eşit imkanlara sahip olması, tüm haklarından faydalanması, haklarının geliştirilmesi ve korunması için üzerimize ne düşüyorsa her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bayraklı'da söz, karar, yetki çocuklarımızda. Ne istiyorlarsa; onlar hayal edecek biz de yapılması mümkün olanları hayata geçireceğiz” dedi.