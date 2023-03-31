Bayraklı'nın kitap kafeleri yüzlerce öğrenciyi ağırladı

Bayraklı Belediyesi'nin sosyal tesisler içinde hayata geçirdiği kitap kafeler öğrencilerin ilgi odağı oldu. Kütüphane Haftası boyunca yüzlerce öğrenci belediyenin kitap kafelerini ziyaret ederek kitap okuma ve ders çalışma imkanı buldu. Ömer Özkan İlköğretim Okulu'nun öğrencileri de Masal Saati dersini kitap kafede yaptı. Öğretmenleri eşliğinde masal kitaplarını okuyan öğrenciler, kütüphanelerin önemi konusunda da bilgilendirildi. Öğrenciler, Başkan Sandal'a eğitime desteklerinden ve kitap kafe uygulamalarından dolayı teşekkür etti.

“Geleceğe hazırlıyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Bir yandan okul öncesi eğitim kurumlarımızda geleceğin başarılı bireylerini yetiştirirken, diğer yandan kitap kafelerimiz ile toplumun her kesimine okuma alışkanlığı kazandırıyoruz” dedi.