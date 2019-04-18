Bayraklı'nın kızlarından rakiplerine gözdağı

Ligi'ni 4'üncü sırada tamamlayarak üst lige çıkmak için play off'a kalmayı başaran Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'na Başkan Serdar Sandal'dan tam destek geldi. Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'ı ziyaret ederek başarı sözü veren Bayraklı'nın kızları, gözünü birinci 1. lige dikti, rakiplerine gözdağı verdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ligi'ni 4'üncü sırada tamamlayarak üst lige çıkmak için play off'a kalmayı başaran Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımındaki kızları ağırladı. Bayraklı'yı çocukların, gençlerin ve kadınların omuzlarında yükseltme hedefiyle göreve geldiklerini ve bu anlamda onların sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlayan en önemli konulardan birinin spor olduğunun bilincinde olduklarını belirten Başkan Sandal, "Bizim görevimiz sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak sizin de hep daha ileriye gitmek" dedi.

Sandal, "Hedefimiz Bayraklı'ya yeni bir çehre kazandırmak. Bayraklı'nın tanınırlığını, bilinirliğini artırabilmek. Bu anlamda sizin de desteğiniz büyük. Biz elimizdeki tüm imkânları kullanarak, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bir de birinci ligde olursanız daha güzel. Bizim zaten projemiz dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı. İlçemizi çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın omuzlarında yükseltmek istiyoruz" diyerek, sporculara başarılar diledi.

Takımdaki kızlarda, Sandal'a başarı sözü verdi. Rakiplerini tek tek yenmek istediğini ifade eden kızlar, 1. lig için sabırsızlandıklarını belirtti.

Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play off ilk maçında lig 7'ncisi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, 21 Nisan Pazar saat 15.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Başkan Sandal da tribünden takip edecek.