Bayraklı'nın kütüphaneleri artık ‘ISO' belgeli

Bu kapsamda 7'den 70'e herkesin uğrak yeri haline gelen Bayraklı kütüphaneleri, ISO 10002-2018 ve ISO 9001-2015 belgelerini alarak yerel yönetim kütüphaneleri alanında bir ilki daha gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadı.

Herkes için kütüphane projesiyle teknolojik altyapısını güçlendiren Bayraklı Belediyesi kütüphaneleri ISO 10002-2018 ve ISO 9001-2015 kalite yönetim sertifikası almak için bundan bir süre önce yetkili özel bir kuruluşa başvuruda bulundu. Kütüphane yetkilileri sertifika için merkez kütüphanede bir araya gelerek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bahattin Taylan'dan brifing alarak işe başladı. Dersini iyi çalışan kütüphane müdürlüğü çalışanları belgeyi almak için yerine getirilmesi gereken tüm şartları eksiksiz tamamladı. Önceki günlerde ise; kütüphanelerde kalite yönetim denetlemesi gerçekleştirildi. Belgelendirme şirketi adına Nevres Ballıoğlu, “ISO 9001 Kalite yönetim sistemleri denetimi gerçekleştiriyoruz. Şu anki denetime kadar uzun bir emek verildi. ISO Belgelendirme açısından kütüphanecilik çok fazla alışık olduğumuz bir sektör değil ama o yüzden çok zordur. Çünkü örneği olmadığı için zorlandıklarına eminim. Ama çok güzel anlaşılmış. Standart anlaşılmış. Yönetimin de desteğiyle kütüphanede çok güzel bir sistem kurulmuş. Emekleri için teşekkür ederiz” dedi.

Denetimlerden tam not

Bayraklı kütüphanelerinde yapılan denetimin ardından hazırlanan rapor olumlu sonuçlandı. Bayraklı Belediyesi Emek, Yamanlar, Gümüşpala, Bayraklı Merkez, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Cengizhan, Osmangazi, Soğukkuyu, Doğançay, Manavkuyu ve Adalet Mahallesi ile Onur Açık Hava Kültür Merkezi, İhsan Alyanak Kültür Merkezi, 75. Yıl Kültür Merkezi Aşık Rüstem Alyansoğlu, Nafiz Gürman Kültür Merkezi Rasime Şeyhoğlu kütüphaneleri ISO 10002-2018 ve ISO 9001-2015 belgeleri almaya hak kazandı.

Kültür yuvalarına yılda yüz bin ziyaretçi

Yılda 100 binden fazla ziyaretçi ağırlayan belediye kütüphanelerinde yerli yabancı 60 bin hazine okuyucularını bekliyor. 2015 yılında 8 binin üzerinde üyesi olan kütüphanelerde bugün itibariyle üye sayısı 15 binin üzerine çıktı. Kütüphaneler “Herkes için kütüphane” gibi uluslararası vakıfların desteklediği sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alırken Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ortaklığı ile “Hayat Dolu Buluşmalar” düzenleniyor. Altı kütüphanede İngilizce destek eğitimi, dört kütüphanede temel bilgisayar destek eğitimi veriliyor. Öğrenciler iki kütüphanede gönüllü öğretmenlerle Türkçe ve matematik destek eğitimi alıyor. Ayrıca 16 kütüphane, belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa “Can dostlarımızla yaşamı paylaşmak” gibi bilgilendirme seminerleri de düzenliyor.

10 yılda 16 kütüphane

Türkiye'de kütüphaneler üzerine örnek bir belediyecilik sergilediklerini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kütüphanelerimize getirdiğimiz standartlarla hak ettikleri değer bu belgelerle bir kez daha kanıtlanmış oldu. 24 mahallesi bulunan ilçemizde 16 tam donanımlı kütüphaneye sahip olmak ve binlerce vatandaşımızın, çocuğumuzun buralardan faydalanmasını sağlamak önemli. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.