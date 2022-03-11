Bayraklı'nın Mandolin Orkestrası dinleyenleri etkiledi

Dünyaca ünlü Şef Gürer Aykal'ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşen konser uzun süre ayakta alkışlandı.

Türkiye'de bir ilçe belediyesi bünyesinde kurulan ilk mandolin orkestrası olma özelliği taşıyan ‘Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası' ilk kez seyirci karşısına çıktı. Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) iş birliğiyle Bayraklı Belediyesi bünyesinde yeniden bir araya gelen sanatçılar, birbirinden değerli eserleri Bayraklılı müzikseverler için seslendirdi. Sanatçıların performansı dinleyenleri etkiledi. Şef Lalecan Özay Muzaffer yönetimindeki konserin sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü şef Gürer Aykal üstlendi. Aykal, sahneye çıktığı anda sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası, gecenin finalini İzmir Marşı ile yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Şef Gürer Aykal başta olmak üzere emeği geçenlere ve sanatçılara plaket ile çiçek takdim etti.

Başkan Sandal: "Mandolini herkese sevdirmeyi planlıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Belediye bünyemizde TOBAV iş birliğiyle Mandolin

Orkestrasını yeniden bir araya buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda ilklerin orkestrasını vatandaşlarımızla buluşturduk ve sanatseverlerin ilgisi bizi çok memnun etti. Konserlerimizi sürdürmeyi, turne programlarıyla mandolini herkese sevdirmeyi planlıyoruz” dedi.

Ünlü Şef Gürer Aykal, “Dilerim; çocuklarınıza mandolini aşılarsınız. Ben de mandolinle başlamıştım ve mandolinin ayrı bir yeri var. Büyük emekler sonucu ilk konserle burada karşınızda olmak mutluluk verici. Bize bu imkanı sağlayan başkanımız Serdar Sandal'a çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” dedi.

TOBAV İzmir Şube Başkanı Hale Gökalp Sezer ise "İlk konserimiz çok heyecan vericiydi. Gönüllü orkestranın bir araya gelerek büyük fedakarlıklarla, büyük emeklerle ortaya çıkardığı bu eşsiz müzik dinletisiyle sizinle birlikte olmak bizim için çok anlamlıydı” dedi.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu'ndaki konsere ayrıca; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın eşi Aylin Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Necati Şahin, Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Ali Nuri Köse, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.