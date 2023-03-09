Bayraklı'nın öğrencileri “ücretsiz eğitimle” hayallerine kavuşuyor

Bayraklı Belediyesinin lise ve üniversitelere hazırlık kursları veren Sosyal Etkinlik Merkezi, 25 Mart'ta yapılacak olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kurum kabul sınavı için geri sayıma başladı. Belediye, 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi için 25 Mart'ta sınavla alım yapacak.

Yetiştirdiği başarılı öğrencilerle eğitime büyük katkı sağlayan Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı için çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede belediye, 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi için yeni sezonda da 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıflara öğrenci alımı yapılacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da ücretsiz eğitim alacak öğrenciler, kurum kabul sınavı ile belirlenecek. Konuyla ilgili Bayraklı Sevgi Yolu'nda stant kuran ekipler, öğrencileri bilgilendirerek başvuruları aldı. Sınav için son başvuru 20 Mart'a kadar yapılabilecek, sınav ise 25 Mart'ta gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ücretsiz eğitim fırsatı ile ilgili 0232 935 0 335 telefon numarasından bilgi alabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Eğitim yatırımlarımızla okul öncesinden üniversiteye kadar öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezimiz ile ilçemizde ikamet eden gençlerimize ücretsiz eğitim imkanı tanırken, hayallerindeki okullarda eğitim almalarının, istedikleri mesleklere ulaşmalarının da kapılarını aralıyoruz. Bir çocuğumuzun başarısı, hepimizin mutluluğu ve gururu oluyor. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.”