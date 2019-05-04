Bayraklı'nın öğrencilerinden geri dönüşümde örnek proje

Bayraklı Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Buket Atak ve Umutcan Rasim Menemen, geliştirdikleri geri dönüşüm projesiyle tüm öğrencilere örnek oluyor. Plastiklerin fazla yer kaplamasından yola çıkan iki genç, ‘cut pet' (pet kes) adını verdikleri makine yaparak, plastik atıkların öğütülmesini sağlıyor.

Okul bahçesindeki çöplerin temizlenmesi amacıyla bir şeyler yapmak isteyen Bayraklılı iki öğrenci Buket Atak ve Umutcan Rasim Menemen, başlattıkları geri dönüşüm kampanyasıyla atık pet şişeleri toplamaya başladı. Bunların fazla yer kaplamaması için de proje geliştirip, geri dönüşümden elde edilen gelirle makine yaptı ve atık pet şişeleri öğütmeye başladı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaretleri sırasında projelerini tanıtan başarılı öğrencilere Başkan Sandal'dan da tam destek geldi. Ziyarete öğrencilerin yanı sıra Okul Müdürü Şükrü Celepli ve öğretmenleri Gülay Artan da katıldı.

Projeye başladıktan sonra her atığın çöp olmadığını fark ettiklerini söyleyen öğrencilerden Umutcan Rasim Menemen, “Pet şişeyi ısı yoluyla küçültmeyi denedik ancak bu elektrik masrafı çıkaracağı için vazgeçtik. Güneş paneli düşüncesi aklımıza geldi. Büyük güneş paneli 360 volttu. Bize makineyi çalıştırması için 2 bin -2 bin 500 volt gerekiyordu. Maliyet yaklaşık 3 bin TL'yi buluyordu. Sonra parçalayarak, küçültme seçeneğini düşündük. Elektriksiz pistonu yay ile birleştirerek, bir mekanizma yaptık. Klasik bıçak kullanarak rulman ile parçalanmasını sağladık. Makineyi 490 TL'ye mal ettik” diye konuştu.

Buket Atak da, “Okulda depolama alanı sıkıntısı yaşadık. Pet şişeleri büzüştürerek saklasak da çuvallar 3 günde doldu. Sonra şişelerin içindeki havayı alıp, depolama yaptık ama çözüm olmadı. Yer sıkıntısı yaşadığımız için bir çözüm bulmamız gerekiyordu. 500 kişilik bir okulda günde 80-90 tane pet şişe çıkıyor. 90 pet şişe yaklaşık 1 kg ediyor. 625 kg pet şişe makinenin masrafını karşılıyor. Bir okul bir ayda 20 gün açık. Bir okul bunu yaklaşık 3 yılda biriktirebiliyor. Bu yüzden bir okula bağlı kalmayarak Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki spor salonu ve restoranlarla anlaştık. Böylelikle makineye harcadığımız parayı amorti etmek için gerekli süreyi 3 aya düşürdük” dedi.

Öğrencileri projelerinden dolayı kutlayan Başkan Serdar Sandal, şu ifadelere yer verdi:

"Böyle pırıl pırıl çevreye duyarlı gençlerimizin olması, bu meseleyi bu kadar düşünmeleri, alternatifleriyle birlikte en ucuz maliyeti bulmaları bizleri mutlu ediyor. Kutluyorum sizi. Ben sizlerle gurur duydum. Gerçekten gençlerimizin bugünlerde bu yönlerini açığa çıkarabilecek fikirlere destek vermeliyiz. Bizim için de çok önemli. Biz de imkanımız gücümüz ölçeğinde size destek olmak isteriz. Umudumuz sizlersiniz, geleceğimiz sizlersiniz. Birikiminiz ve heyecanınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum."