Bayraklı'nın parkları yenileniyor

Budama, çim biçme, ilaçlama, temizlik, çiçek ve ağaç dikimi gibi alanlarda faaliyetlere hız veren ekipler, son iki ayda 9 parkı baştan aşağı yeni görünümüne kavuşturdu. İhtiyaç duyulan birçok parkta da yenileme işlemleri sürüyor.

Bayraklı Belediyesi mevcut parkları yenilerken ilçeye yeni parklar da kazandırarak, çocukların huzurla oynayacağı, vatandaşların nefes alabileceği yeni sosyal alanlar oluşturuyor. Ekipler ilçenin dört bir yanındaki parklarda yeni oyun grupları, kauçuk zemin kaplamaları, açık alan spor aletleri, oturma bankı, çöp kovaları ve basketbol sahalarında bakım, onarım, yenileme çalışmalarına hız verdi. Bayraklı'nın her mahallesinde vatandaşların ihtiyacına yönelik yeni park yapım çalışmalarını yürüten ekipler, daha önceden yapılmış olan parklarda da düzenlemeye gidiyor. Bu kapsamda bozulan zeminler kauçuk kaplamalarıyla yenilenirken, bakımsız süs havuzları onarılıp, temizlenerek aktif hale getiriliyor. Yeni ve modern oyun grupları, spor aletleri, basketbol sahaları, kent mobilyaları ile donatılan parklar sosyal alanlara dönüştürülüyor. Revizyon ve yapım çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanırken parklar, aileler ve çocukların yaz aylarında özellikle akşamları en çok tercih ettiği sosyal alanlar oluyor.

“Daha yeşil Bayraklı için”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da çalışmaları yakından takip ederek, sık sık parkları ziyaret ediyor, ekiplerden bilgi alıyor. Belediye olarak daha yeşil ve yaşanabilir bir Bayraklı için çalıştıklarını belirten Başkan Sandal, “Gelecek nesillere daha yeşil, daha mutlu bir dünya bırakmak hepimizin görevi. İlçemizi daha çağdaş ve sağlıklı bir geleceğe taşımak amacıyla kent estetiğine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor, ilçemize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Bayraklı'nın tüm parklarını vatandaşlarımızın da görüşlerine başvurarak, yeni ve modern oyun gruplarıyla donatılmış, temiz ve güvenli sosyal alanlara dönüştüreceğiz” dedi.