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Bayraklı'nın parklarına dezenfekte

Bayraklı Belediyesi, çocukların daha sağlıklı alanlarda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla, parklardaki oyun gruplarını dezenfekte ederek kötü görünüme yol açan yazıları temizledi.


"Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, ilçeyi çocuklar için daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu amaçla çocuk parklarında temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, önce parklardaki oyun grupları üzerine sprey boyayla yazılan yazıları zararlı kimyasal içermeyen jel ve tazyikli suyla temizledi. Ardından yeniden sabunlanıp yıkanan oyun grupları, durulanarak kullanıma uygun hale getirildi. Çevre sakinleri de, yapılan hizmetten çok memnun olduklarını dile getirerek, “Parkımız tertemiz oldu. Artık çocuklarımızı gönül rahatlığıyla parka getiriyoruz” dedi.


İlçe genelinde tüm parklardaki oyun gruplarının aynı yöntemle temizleneceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Anne ve babalar çocuklarını parka götürdüğünde içleri rahat olsun. Çocuklarımızın kullandığı oyun gruplarını rutin olarak dezenfekte ediyoruz. Sokaklarda, parklarda oynayan çocuklarımız ve aileleri temizlediğimiz oyun gruplarında hijyen endişesi olmadan mutlu bir şekilde vakit geçirecekler” ifadelerini kullandı.

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