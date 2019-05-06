Bayraklı'nın perileri finalde

Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig yolundaki play-off elemeleri yarı final maçlarını 3'te 3'le tamamlayarak adını finale yazdırdı. Kendi sahasındaki ilk iki karşılaşmadan galip ayrılan Bayraklılı kızlar, Ankara'daki üçüncü maçını da kazandı ve finalde Elazığ İl Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off'larda ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 2-0'la geçerek, yarı finalde Nesibe Aydın Kadın Basketbol takımıyla eşleşmişti. 3 galibiyetli eleminasyonun ilk iki maçını sahası Mustafa Kemal Spor Salonu'nda yoğun taraftar tezahüratları eşliğinde oynayan Bayraklı'nın perileri, bu karşılaşmalardan da kayıpsız çıkıp Ankara'daki üçüncü müsabakaya gitti. Finale çıkmak için kıyasıya mücadele eden potanın perileri, Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nı deplasmanda da 52-67 yenerek seride 3-0 öne geçti ve finale çıktı. Diğer taraftan Urla Belediye'sini eleyen Elazığ İl Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımı Bayraklı'nın perilerinin finaldeki rakibi oldu. Bayraklılı kızlar, Elazığ takımını da elemeleri halinde seneye süper ligde ter dökecek

İlk iki karşılaşması 9-11 Mayıs'ta oynanacak final müsabakaları için takıma başarılar dileyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kızlarımıza güvenimiz tam. İnanıyorum ki, finallerden de şampiyon olarak çıkacaklar. Biz de onlara her zaman elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" dedi.