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Bayraklı'nın projeleri Ankara'da tanıtıldı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara’da organize edilen Akıllı Şehirler Kongre ve Sergisinde, Bayraklı Belediyesinin projeleri tanıtıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da organize edilen Akıllı Şehirler Kongre ve Sergisinde, Bayraklı Belediyesinin projeleri tanıtıldı.


Akıllı Şehirler Kongre ve Sergisine İzmir'den katılım sağlayan tek ilçe belediyesi olarak dikkatleri üzerine çeken Bayraklı Belediyesi, açtığı stantla ilgi gördü. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama yarışmasına başvurarak etkinliğe katılan Bayraklı Belediyesi, ilçeyi ve projelerini anlattı. Etkinlik kapsamında belediyelerin, vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla; akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamalar yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirildi. Panellerin, seminerlerin düzenlendiği kongreye 41 ülkeden katılım sağlandı. Bayraklı Belediyesi standı, farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

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