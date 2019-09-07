Bayraklı'nın Smyrna Antik Kenti temalı standına büyük ilgi

İzmir Enternasyonal Fuarı 3 No'lu holde ziyaretçilerini ağırlayan Bayraklı Belediyesi, Smyrna Antik Kenti temalı standıyla dikkatleri üzerine çekti. Zeybek gösterileri ve çocuklar için aktivitelerin de yer aldığı stantta heykel atölyesinin Amazon kadını canlandırması beğeni kazandı.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 88. kez geniş katılımla kapılarını açtı. Bu yıl 40 ülkenin yer aldığı fuarın açılışı renkli görüntülere sahne olurken, aynı heyecan 3 No'lu holdeki 150 metrekarelik Bayraklı Belediyesi standında da yaşandı. Tarihi sütunlar arasında Amazon kadınlarını canlandıran heykel atölyesi sanatçılarının gösterisi ilgiyle izlendi. İlk günden çok sayıda ziyaretçi ağırlayan stanttaki etkinlikler kapsamında Bayraklı Belediyesi halk oyunları kursiyerleri de gösterileriyle alkış aldı. Bayraklı Belediyesine bağlı diş hekimleri, diş sağlığı konusunda bilgilendirme yaptı.

Fuar boyunca çocuklar da unutulmadı. Kendilerine ayrılan bölümde eğlenceli aktivitelere katılan çocuklar hoşça vakit geçirdi.

Fuar açılışı kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı standında CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ile birlikte Türk bayrağı ve fuarın 88. yılına özel hazırlanan hediye paketlerini dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sandal, ziyaretçilerle sohbet etti. Başkan Sandal daha sonra stantları gezerek, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Etkinlikler sürecek

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta fuar boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Gazeteci-yazar ve sanatçı konuklar, diş hekimi bilgilendirmeleri, Latin dansları, canlı müzik dinletisi, Hacivat-Karagöz, kukla yapımı gibi çeşitli etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. 13 Eylül Cuma günü ise Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz Bayraklı Belediyesi standının konuğu olacak.