Bayraklı'nın spor sahaları yenileniyor

Bayraklı Belediyesi, spor yatırımları çerçevesinde ilçeye yeni spor alanları kazandırırken, mevcut tesisleri de yeniliyor. İlçede spor okullarına, amatör spor kulüplerine ve tüm sporseverlere hizmet veren Şehit Ümit Boz ile Doğançay futbol tesislerinin bakım ve onarımı yapılırken, son üç yılda Bayraklı'da bulunan tüm basketbol sahalarının da bozulan zeminleri yenilendi.

Yine yıpranan kale direkleri, pota ve tel örgüler değiştirildi, 12 basketbol, 4 futbol sahasının bakım ve modernizasyon işlemleri tamamlanarak hizmete sunuldu. Osmangazi Mahallesi'ne bir de yeni futbol sahası kazandırılırken, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan çalışmaların yeni yılda da süreceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, spora verilen destekle her yıl binlerce vatandaşın çeşitli branşlarda spor yapma imkanı bulduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız, gençlerimiz de aldıkları eğitimlerle turnuvalara katılarak ilçemize dereceler kazandırıyor. Önce ailelerini sonra bizi gururlandıran tüm sporcularımızı kutluyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız” dedi.