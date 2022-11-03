Bayraklı'nın sporcuları başarıya doymuyor

Bu çerçevede güreş, kick boks, karate ve jimnastik branşlarında düzenlenen turnuvalara katılan Bayraklı'nın gençleri, toplam 5 şampiyonlukla ilçenin gururu oldu.

Bayraklı Belediyesi, sporda başarıya doymuyor. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, yıl boyunca farklı branşlarda katıldıkları turnuvalardaki üstün başarılarını sürdürüyor. Bu çerçevede son 4 turnuvada da dereceler elde eden başarılı sporcular, Bayraklı'ya 5 şampiyonluk getirdi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen U11 ve U13 yaş minikler serbest ve greko-romen stil güreş müsabakalarında Bayraklı Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı, toplamda 20 birincilik, 20 ikincilik, 19 üçüncülük madalyası alarak U11 serbest stil İzmir şampiyonu, U11 greko-romen stil İzmir ikincisi, U13'te de hem serbest hem greko-romen stilde İzmir şampiyonu oldu.

Yunanistan, İran ve Türkiye'den 50 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği uluslararası profesyonel kick boks organizasyonunda da Bayraklı Belediyesi Kick Boks sporcusu Yakup Emirhan Danacı, Genç Yetenekler K-1 kategorisi yarı orta sıklette şampiyonluğu göğüsledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun İstanbul'da düzenlediği Aerobik-Cimnastik Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası seçmelerine 13 sporcu ile katılan Bayraklı Belediyesi, turnuvada ikinciliği elde etti. Ayrıca Karate İl Şampiyonası ve Ümit Genç U21 İl Seçmelerine katılan Bayraklı Belediyesi sporcuları, 1 altın 2 bronz madalya kazandı. Özel öğrenci kategorisinde de 1 sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Spora ve altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. İnanıyoruz ki biz onları destekledikçe onlar da başarılarıyla bizi gururlandırmaya devam edecek. Bayraklı Belediyesi, 30 ilçe arasında altyapıda, gençlik ve sporda lokomotif bir güç haline geldi. Bu sürecin tamamında ve sonrasında üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya devam edeceğiz. İlçemizi gururlandıran tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.