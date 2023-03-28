Bayraklı'nın sporcuları farkını gösterdi

Spor alanındaki başarıları ve milli takımlar düzeyinde yetiştirdiği sporcularıyla dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Ege Bölge Şampiyonası'ndan 7 madalya ile döndü. Başkan Serdar Sandal, “Spora verdiğimiz önem ve desteklerin meyvelerini çocuklarımızın başarılarıyla toplamak bizi mutlu ediyor” dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Ege Bölge Şampiyonası düzenledi. Buca Afetevleri Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 6 ilden 155 sporcunun katıldığı müsabakalara Bayraklı Belediyesi de 8 sporcu gönderdi. Yıl boyunca düzenlenen çeşitli turnuvalarda elde ettikleri derecelerle Bayraklı'nın gururu olan başarılı sporcular bu müsabakada da 7 madalyanın sahibi oldu. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvada Bayraklı Belediyesi sporcuları, 5 ikincilik, 2 de üçüncülük madalyası kazanarak Ege Bölgesi'nin en iyileri arasında yer aldı.

“Tüm sporcularımızı kutluyorum”

Sporcularını tebrik eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve onları destekliyoruz. Bayraklı Belediyesi; çocuklarımızın, gençlerimizin gayreti ve başarıları sayesinde 30 ilçe arasında altyapıda, gençlik ve sporda lokomotif bir güç haline geldi. Bu konuda biz de üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya devam edeceğiz. İlçemizi gururlandıran tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.