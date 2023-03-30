Bayraklı'nın üreten kadınları stantlarda yeniden satışa başladı

Modern görünümü ve tasarımıyla dikkat çeken stantlarda Bayraklılı kadınlar, ürettiklerini satmaya başladı.

Bayraklı'nın üreten kadınları, yenilenen ‘Kadının Emek Dünyası' Sevgi Yolu stantlarında yeniden satışa başladı. Bayraklı Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm satış alanları bu çerçevede baştan sona yeniden tasarlandı. Stantlar, modern görünümüyle ilçe sakinlerinden de tam not aldı. Takı-tasarım ve ev aksesuarları ile ilgilenen vatandaşların ilgisini çeken merkezde dönüşümlü olarak stant açan 48 kadın, yaptıkları ürünleri satışa sunuyor. Manavkuyu'daki satış alanlarından ise 18 kadın faydalanıyor. Stantlar; üreten kadınlara sosyal aktivite ve gelir, ziyaretçilere ise ekonomik bütçeli ürün satın alma imkanı sunuyor. Üreten kadınların el emeği, göz nuru ürünleri her gün 09:00-19:00 saatleri arasında yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Kadının Emek Dünyası stantlarımız, kadınların sosyal hayata, üretime ve ekonomiye daha fazla katılmasını sağlamak açısından oldukça önem arz ediyor. Bu çerçevede biz de sayısını artırarak yeni görünüm kazandırdığımız stantlarımızla ilçemizdeki üreten, emekçi kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Tüm halkımızı da bu stantları gezmeye davet ediyorum" dedi.