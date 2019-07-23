Bayraklı'nın yeni koleji 12 ay hizmet verecek

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, anaokul ve ilkokul kademelerinde 12 ay boyunca hizmet verecek olan yeni bir kolej daha eğitimlere başladı.

Bayraklı ilçesinde, anaokulu ve ilkokul kademelerinde eğitim verecek Özel Yaka Koleji, deneyimli kadrosuyla eğitimlerinin startını verdi. Bünyesinde; kapalı spor salonu, oyun alanları, yemekhane ve atölyelerin bulunduğu kolej, ‘mutlu çocuklar başarılı bireyler' sloganıyla yola çıktı.

Okulun bahçesinde bulunan açık yüzme havuzu ve yeşil alan içerisindeki geniş oyun bölümleriyle öğrencilerin rahat ve keyifli bir ortamda aktiviteler yapabileceklerini vurgulayan kolej yönetimi, "Anaokul ve ilkokul olarak geleceğin bireylerini yetiştirme sürecinde ilk adımı atıyoruz; çağımız bilgi çağı. Birey ve toplumların şekillenmesinde en belirleyici etkenin ‘bilgi' olacaktır" diye aktardı.

Kolej yönetimi ayrıca, klasik eğitimin aksine; yarıyıl, ara tatil ve yaz tatilini de kapsayan 12 ay sürecek bir eğitim süreci uygulayacaklarını belirtti.