Bayraklı'nın yollarına modern dokunuş

Son olarak ilçenin en yoğun kullanılan otobüs yollarından Fuat Edip Baksı Mahallesi Adil Akçamlı Sokak'ta asfalt serimi yapan ekipler, yolu baştan sona yeniledi.

Bayraklı'da yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak, ilçenin her mahallesini karış karış gezen ekipler, yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit ediyor. Yol yenileme işlemleri, önem sırasına göre programlanarak tamamlanırken, çalışmalar ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Son olarak Fuat Edip Baksı Mahallesi Adil Akçamlı Sokağı baştan sona yenileyen ekipler, asfalt serimi işlemlerini tamamladı. Vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için ilçe genelindeki çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için 24 mahallemizin tamamında ihtiyaç ve talepler istikametinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yol yenileme çalışmaları çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyemizin İZBETON ekipleriyle birlikte tüm mahallelerimizde bozulan yolları asfaltlıyor, kilit parke seriyor ve kaldırım yapıyoruz. İlçemizi daha güzel bir yer haline getirmek için kalıcı çözümler üretiyoruz” dedi.