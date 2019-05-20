Bayraklı'ya 60 milyonluk yatırım

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir inşaat firması tarafından 60 milyon liralık yatırımla konut projesi hayata geçirilirken, doğa ve çevre dostu ürünleriyle dikkat çeken projede doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.

Bayraklı ilçesinde, yeni bir konut projesi hayata geçirildi. 1 yılın geride kaldığı proje özelikleriyle dikkat çekti. Ontan İnşaat tarafından hayata geçirilen Modda Bayraklı, ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından verilen Leed Gold Sertifikasına sahip oldu. Proje ayrıca; enerji tasarrufu sağlayan teknolojileri, ısı ve ses yalıtımı, çevreyi doğal kaynakları ve insan sağlığını koruyan geri dönüşümlü inşaat malzemeleri, doğaya ve çevreye duyarlı ürünlerle tasarlandı. Toplamda 60 milyon liraya mal olan projede doluluk oranının yüzde 95'e ulaşıldığı ifade edildi. ‘Sürdürülebilir Yapı' özelliğine sahip projede, satışların tamamlandığı belirtildi.

Öte yandan, açıldığı günden bu yana İzmirli sanatseverlere tiyatro keyfi yaşatan şirket bünyesindeki MODDA Sahne, birbirinden güzel oyunlarla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sahne, her hafta sahnelenen yetişkin oyunlarının yanı sıra birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarıyla da küçüklerin kalbini kazanıyor.