Bayraklı'ya bir ayda 500 ton asfalt

Ekiplerin, ilçenin ihtiyaç olan tüm mahallelerinde asfalt yama, serim ve kilit parke çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yolları, kaldırımları, meydanları, cadde ve sokaklarıyla Bayraklı'yı daha güzel ve yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Bayraklı'da ilçe genelindeki yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği aralıksız devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak ilçede çalışmalarını sürdüren ekipler son bir ayda ilçe sokaklarına yaklaşık 500 ton asfalt döktü. Yol yenileme işlemleri önem sırasına göre programlanarak hızla tamamlanırken çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Başkan Sandal, talimat vermişti

Başkan Sandal, Doğançay Mahallesi'ni ziyaretinde yol yenileme çalışmalarının bir an önce tamamlanması ve asfalt serimlerinin hızlandırılması talimatını vermişti. Bunun üzerine gece gündüz çalışan ekipler, mahallenin yollarındaki yüzey serimini tamamladı, gerçek serime başladı. Ay boyunca çeşitli mahallelerde süren çalışmalarda Refik Şevket İnce, Manavkuyu, Mansuroğlu, Körfez, Gümüşpala ve Çiçek Mahallelerinde de ihtiyaç olan yollar asfaltlandı. Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ihtiyaç olan her mahallede çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

“Var gücümüzle çalışıyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek istiyoruz. Bunun için bir yandan ilçemizin tamamını baştan planlarken bir yandan da 24 mahallemizin tamamında yol ve kaldırım yenileme çalışmaları yapıyoruz. Mahallelerimizde ihtiyaç olan ne varsa imkanlarımız dahilinde tamamlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana başlattığımız yol yenileme çalışmaları çerçevesinde tüm mahallelerimizde bozulan yollara İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte asfalt döktük, kilit parke serdik kaldırım yaptık. Hangi mahallemizin ne sorunu varsa kalıcı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.