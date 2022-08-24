Bayraklı'ya “Porsuk Çayı” modeli

Bayraklı Belediyesi, Laka Deresi ve Bornova Çayı'nın Bayraklı sınırları içinde kalan kısımlarında, Eskişehir'deki Porsuk Çayı benzeri bir ıslah ve peyzaj çalışması yapmak için kolları sıvadı. Projenin detaylarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZSU yönetimi ile de paylaşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı'nın doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak ve yarınlara daha yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Laka Deresi ve Bornova Çayı'nın Bayraklı sınırları içerisinde kalan kısımlarında ıslah çalışmaları yapmak ve çevre düzenlemeleri sayesinde ilçeye değer katacak yeni sosyal donatı alanları kazandırmak için çalışmalara başladı.

Öte yandan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek, projenin detayları hakkında bilgilendirdi. Projeyi oldukça beğenen Başkan Soyer'in “Bayraklı için çok önem verdiğimiz ve söz verdiğimiz bu projeyi hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz” dediği belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Soyer'in talimatı doğrultusunda, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'yla da bir araya gelerek çalışmaların startını verdi.

Gondol turları, sosyal donatı alanları

Hayata geçirilmesi düşünülen proje, 3 etapta gerçekleşecek. 1'inci ve 2'nci aşamada, Laka Deresi ve Bornova Çayı'nın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarında, 3'üncü etapta ise her iki derenin denize dökülen ortak yatağında ıslah çalışmaları ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Derelerin yazın da su tutması sağlanacak. Bu aşamadan sonra Eskişehir'deki Porsuk Çayı benzeri projelendirme ile bu bölgelerde turistik gondol turlarının yapılmasının önü açılacak. Düşünülen çevre düzenlemeleri sayesinde, ilçeye binlerce metrekare yeni yeşil alan kazandırılacak ve sosyal donatı alanları oluşturulacak. Modern peyzaj çalışmaları, kent mobilyaları ve kafeteryalar sayesinde proje alanı ve çevresi İzmir'in en önemli cazibe merkezi haline dönüştürülecek.

"Bayraklı'ya değer katacak"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “İlçemize değer katmak ve yarınlara daha yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak için çalışıyoruz. Bornova Çayı ve Laka Deresi'nin ıslahı ile çevre düzenlemelerinin ilçemize yeni bir vizyon kazandıracağına inanıyoruz. Projemizi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile paylaştık. Çok beğendi ve bir an önce proje aşamasına geçilmesi için talimat verdi. İlgisi ve alakası için Bayraklı halkı adına kendisine minnetlerimizi sunuyoruz. Onun direktifleri doğrultusunda İZSU yönetimine de sunum yaptık. Eskişehir'deki Porsuk Çayı benzeri bir projeyi Bayraklımıza kazandırmak hayal değil. Teknik çalışmaların ardından, projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.