Bayraklı'ya yeni parklar, yollar, kavşaklar yapılacak

Buğra Gökçe, daire başkanları ve büyükşehir bürokratlarını ağırladı. İlçe sokaklarını gezerek yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendiren heyet, özellikle depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanında bulunan ve hayatını kaybedenler anısına anıt yapılacak parkta incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında yeni yılda ilçenin ihtiyacı olan sorunların giderilerek; yeni parklar, yol düzenlemeleri, anıt ve kavşaklar gibi projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi planlandı.

Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Aşıcı, Fen İşleri Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz ve Büyükşehir ile Bayraklı belediyelerinden ilgili bürokratlar, depremde yıkılan bölgeleri ve ilçe sokaklarını gezdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi iş birliğinde yürütülen projeleri, ihtiyaç olan sokaklarda yapılması planlanan projeleri inceleyen heyet, mahalle mahalle dolaşarak yapılması planlanan işleri kararlaştırdı.

Depremde hayatını kaybedenler anısına anıt

Ziyaret, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Rıza Bey Apartmanı enkaz alanından başladı. Şehit Hakan Ünal Parkı için hazırlanan proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Aşıcı, parkın içine depremde hayatını kaybedenler anısına anıt yapılarak, simge bir alan oluşturulacağını belirtti. Özellikle deprem bölgesindeki tüm parkların hızla yenilenmesini isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, “Parkların tamamını yenileyip, bahara hazır hale getirelim. Oyun grupları yenilenecekse onları tamamlayalım. Yollarda veya kaldırımlarda parke, bordür işleri varsa onları da tamamen yenileyelim. İlk olarak bozulmuş ve ihtiyaç olan alanlardan başlayarak, çalışmaları en kısa sürede tamamlayalım” dedi.

Yağmurun bozduğu yollar yenilenecek

Daha sonra Muhittin Erener ve Refik Şevket İnce mahallerine geçen heyet, kilit parke çalışmaları ve şiddetli yağmurlar nedeniyle bozulan yollarda yapılacak diğer çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Bu çerçevede, 2123/1 sokak ve çevresindeki özellikle dik sokaklara yağmur suyu kanalları, zemin altına da eğimden dolayı aşağı şiddetle gelen yağmur suyunun hızını yavaşlatmak için set çökertmeler yapılması kararlaştırıldı. Böylece yağmur suyu hızı, yeni bir model ile yavaşlatılacak ve döşenen kilit parkenin kısa sürede bozulması engellenecek. Ziyaret sırasında ilçede ihtiyaç olan sokakları yürüyerek tek tek gezen Başkan Sandal, Genel Sekreter Gökçe ve beraberindeki heyet; beton veya asfaltlama yapılacak alanlarda da incelemelerde bulundu.

Edilen bilgiye göre, 75. Yıl ve Turan Mahallesi kesişiminde yer alan 25 bin metrekarelik 1. derece sit alanı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli izinler alındıktan sonra projelendirilecek. Pazar yerinin yanındaki deniz manzaralı alan, yaşayan parklar projesi kapsamında tasarlanacak. Çalışmalarına başlanması istenen park için proje ihalesine çıkılacak.

Gümüşpala'ya körfez manzaralı park

Ayrıca, Gümüşpala 7000 Sokak'ta körfez manzarasına sahip 3 bin 600 metrekarelik alanda yepyeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Hem çocukların hem de ailelerin nefes alabileceği park, bölgenin önemli bir ihtiyacına yanıt verecek. Önceki ziyarette yapılması planlanan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Parkı dinlenme alanları, aydınlatma, oyun grubu ve kent ekipmanları ile tuvalet konulması işleri tamamlanarak, vatandaşın hizmetine sunuldu. Birinci derece sit alanı olan bölgeye bir de kafeterya kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan Emek Mahallesi 7210 Sokak ve çevresindeki benzer sokaklarda ise eğimin fazla olmasından dolayı sıkıntı yaşayan vatandaşların kullanımını kolaylaştırmak için çalışma yapılacak. Yollar, yayaların daha rahat kullanabilmesi için yeniden düzenlenecek. Ayrıca, Bayraklı'da ihtiyaç olan 3 mahalleye yeni kavşaklar yapılması ve caddelerin temalı heykellerle yeniden düzenlenmesi ile ilgili projenin de büyükşehrin planı dahilinde olduğu, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Sandal, vatandaşların taleplerini de dinledi. Sandal, “Sizin için, sorunların çözümü için buradayız. Hayata geçirilecek her proje ilçemiz ve halkımızın daha sağlıklı, daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için. Eğer bir kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını doğru tespit ettiyseniz, başarısız olma şansınız yok. Hedefimiz modern, çağdaş bir kent oluşturmak. Bununla ilgili de var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.