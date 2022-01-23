Bayraklı'ya yeni spor tesisi

Sportif başarıları yeni spor tesisleriyle taçlandırmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, Nafiz Gürman Mahallesi'nde yapımı tamamlanan futbol sahasını da çok yakında amatör sporcuların kullanımına açacak. Başkan Sandal, “Sportif başarıları, ancak kaliteli tesisler ile pekiştirebiliriz. Yeni sahamız, spora gönül veren herkese hayırlı olsun” dedi.

Nafiz Gürman Mahallesi'nde, spora gönül geren çocukların ve gençlerin talepleri doğrultusunda yapımı tamamlanan 49 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki futbol sahası, bölgenin sportif ihtiyaçlarını karşılayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan sahanın etrafında 120 kişilik tribün, duş ve tuvalet alanları da yer alacak. Bayraklı Belediyesi de sahanın çevre düzenlemesini kısa sürede tamamlayacak, tesis kullanıma açılacak.

“Başarıları, tesisle pekiştiriyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı'da sporcularımızın başarılarını, spor tesisleri ile desteklemeyi ve başarıyı katlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Nafiz Gürman'da yeni bir spor tesisini hizmete sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemize ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyoruz” dedi.