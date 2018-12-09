Bayram Bektaş Göztepe'ye veda etti

Göztepe'de görevinden ayrılan Teknik Direktör Bayram Bektaş, sarı-kırmızılılara veda etti.

Demir Grup Sivasspor yenilgisi sonrasında görevinden ayrılan Bayram Bektaş, başkana ve oyuncularla vedalaştı. Urla Adnan Süvari Tesislerinde gerçekleşen veda toplantısında konuşan Başkan Mehmet Sepil, "Hayatta en çok üzüldüğüm günlerden biri bugün. Hayat böyle bir şey maalesef. Hocamızla görüştük beraber ve neticede böyle bir değişim yapmaya karar verdik. Hocamız çok kaliteli bir insan hepinizin önünde kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Her golde sevineceğim”

Bektaş ise futbolun içinde ayrılıkların olduğunu belirterek, “Göztepe gibi büyük bir kulübün kapılarını bana açtığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışma şansı bulduğum için de çok mutlu oldum. Mesleğimizde böyle durumlar yaşanıyor maalesef. Yaptığımız işte alınan sonuçlar esastır. Oturup düşündüğümüz zaman takımımızın faydası için bu kararı almamız gerektiği kararına vardık. Göztepe'nin tekrardan kazanmaya başlaması beni mutlu edecek olan tek şey. Gönül isterdi ki bu sezonu hep birlikte iyi bir şekilde tamamlayalım ve önümüzdeki sezon yeni stadımızda güzel başlangıçlar yapalım ama olmadı maalesef. Bu sezon kalan maçlarda attığınız her golde ben de mutlu olacağım, Cuma günü Bursaspor maçında kalbim sizlerle olacak. Sizlere, kulüp çalışanlarımıza herkese bana olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan kaptan Beto ise "Öncelikle hocamıza ve ekibine her şey için teşekkür ediyorum. 20 yıllık futbol kariyerim boyunca gördüğüm en iyi insanlardan birisiniz, sizinle çalışma sansı bulduğum için çok mutluyum. Kariyerinizde çok iyi işler yapacağınızdan eminim, bol şans diliyorum” diye konuştu.