Bayram öncesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar ilk kez kısıtlamasız bayram tatili heyecanı yaşıyor. Uzun zaman sonra kısıtlama olmadan bayram tatiline çıkmaya hazırlanan vatandaşlar özellikle otobüs terminallerinde büyük yoğunluk oluşturdu. 9 Günlük Kurban Bayramı tatilini akrabaları, aileleri ve sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (İzotaş) otobüs seferlerine yoğun ilgi gösterdi.

Tedbirler sağlanıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında terminal girişinde güvenlik koridoru oluşturan İzotaş yetkilileri vatandaşların ateşlerini ölçerek girişi sağlarken yetkililer gün boyunca maske mesafe ve temizlik konularına özen göstermeleri için vatandaşlara da anons yaptı.

Günlük sefer sayısı binin üzerinde

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde günlük sefer sayısının binin üzerinde olduğu öğrenilirken günlük yolcu sayısının ise 60 binin üzerine çıktığı bildirildi. Ayrıca otobüs firmalarının da yoğun talebe karşı özellikle tatil beldelerine ek sefer uyguladığı kaydedildi.

Vatandaşlar bilet fiyatlarını pahalı buldu

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek seyahat etmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarını pahalı buldu. Açıklama yapan vatandaşlardan Gülsüm Akbaş, "Bilet fiyatlarında bir hayli artış var, bu kadar olmaması lazım bence. Ama firmalara da bir şey diyemiyoruz. Yeni yeni toparlanıyorlar pandemiden sonra. İnşallah bayramdan sonra daha faydalı, daha toparlanabileceğimiz bir sürece geçeriz. Hem esnaf, hem vatandaş hem de asgari ücretle çalışanlar için daha iyi olur" diye konuştu. Vatandaşlardan Songül Kıvrak ise, "9 günlük tatili fırsat bilerek Denizli'ye ablamların yanına gidiyorum. Biraz havuz, biraz tatil, biraz gezmeye ihtiyacımız var. Bilet fiyatları pahalı ama bazı siteler aracılığıyla en ucuz bileti bulup alabiliyoruz. Bayram tatilinde insanların seyahat firmalarına yoğun talepleri oluyor. Gelirken servis aracında yer olmadığı için valizlerin üzerinde oturarak terminale gelen vatandaşları da gördük" açıklamasında bulundu.