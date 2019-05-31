Bayram öncesi yetimlere yardım projesi sevindirdi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi ve Kur'an'a Hizmet Derneği işbirliği ile İmam Hatip Okullarında düzenlenen "Yetimlere Yardım Projesi" yetim öğrencilerin yüzünü güldürdü.

İmam Hatip Okullarında belirlenen yetimlere nakit para ve erzak yardımının yapıldığı programa, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz ve Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin katıldı.

Programda konuşan Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, “Proje kapsamında metropol ilçelerde bulunan İmam Hatip Okullarında öğrenim gören ve ismi belirlenen 211 yetim öğrencinin faydalanması hedefledik. Bizler de yetim bir Peygamberin ümmetiyiz. 52 ülkede 400 milyona yakın çocuğumuz yetim ve terk edilmiş durumda kitabımız Kuranı Kerim ilk önce bizim yetimlere sahip çıkmamızı emreder. Kendisi de yetim olan alemlere rahmet Peygamber Efendimiz de bize yetimlerin başını okşamayı, onlara bir abi, bir abla kardeş ve evlat olmamızı öğütlüyor. Biz de bu vesile ile yetimleri önemsiyor, derdini kendi derdimiz görüyoruz. Onların yüzünü güldürmek her şeye değer" dedi.