İhlas Haber Ajansı

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Bayram tatilinde Çeşme'de zehir operasyonu: 6 tutuklama

Bayram tatilinde vatandaşların akın ettiği İzmir’in ünlü turizm ilçesi Çeşme’de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Bayram tatilinde vatandaşların akın ettiği İzmir'in ünlü turizm ilçesi Çeşme'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde nüfusu 1 milyona ulaşan ünlü turizm ilçesi Çeşme'de çalışmalar yürüttü. Uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheliye ait 6 adrese baskın gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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