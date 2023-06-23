Bayram tatilinde İzmir'de her 15 kilometrede bir trafik ekibi

İzmir'de Kurban Bayramı tatili boyunca, trafik polisleri 14 önemli noktada 24 saat trafik denetimi gerçekleştirecek. Meydana gelebilecek kazaları ve trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek için her 15 kilometrede bir ekip bulunacağı öğrenilirken, 180 noktada 600 personelin görevde olacağı bildirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan trafik polisi birimleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen '2023 Yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' genelgesi çerçevesinde, bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirlerini planladı. Buna göre, vatandaşların bayram tatili süresince karayolu seyahatlerinde kullandıkları çevre yolları ve güzergahlarda gerçekleşen trafik kazaları ve trafik yoğunluğu analiz edilerek, 14 önemli tedbir noktası tespit edildi. Kemalpaşa Bağyurdu Kavşağı, Bornova Mezarlığı-Karaçam Köyü karşısı Maliye noktası, Eski Foça Kavşağı, Dikili Kavşağı, Bergama Sahilleraltı Kavşağı, Güzelbahçe İYTE Kavşağı, Seferihisar Yelki Kavşağı, Selçuk Pamucak Kavşağı, Torbalı Ayrancılar Kavşağı, Bayındır-Tire Kavşağı, Halilbeyli Kavşağı, Beşyol Köyü viyadük altı, Çamlıçay Köprüsü mevkii ve Sağlık Rampaları mevkii olmak üzere 14 ayrı noktada 24 saat denetim yapılacağı öğrenildi.

180 noktada 600 personel görev alacak

23 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında belirlenen noktalarda 24 saat denetim yapacak olan ekipler, yoğunluk olan noktalarda da görev alacak. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince halkın yoğun olarak bulunacağı AVM'ler, mezarlık ziyaretlerinin yoğun olarak yapılacağı mezarlıklar, bayram namazının kılınacağı camiler ve kurban kesim yerleri başta olmak üzere il genelinde 180 noktada 600 personel, her 15 kilometrede bir ekip olacak şekilde trafik tedbirleri alacak.

"Bu yolda sana çok güveniyoruz"

Uygulamada görev alacak trafik ekipleri, Kurban Bayramı'nda da trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulayacak ve denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirmeye yönelik materyallerin dağıtımını yapacak. 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' sloganıyla hazırlanan afişler başta olmak üzere 'Bayramınız Kemerli Olsun', 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye', 'Kemerim Hep Aklımda', 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz', 'Yol Ver Hayata' ve 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganları da sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma oranına artırmak amacıyla hatırlatıcı nitelikte kullanılacak. Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında, 'yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine' yönelik olarak görünür olmaları sağlanacak.

Yüz yüze iletişim kurulacak

Öte yandan, trafik ekiplerinin denetimlerinde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılacak. Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak yüz yüze iletişim kurulacak. Sürücüler; hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermeleri gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte bir on dakika mola verilerek dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.